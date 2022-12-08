Утечка: Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года

Похоже, что релиз файтинга Street Fighter 6 состоится 2 июня 2023 года — дату заметили на появившейся раньше времени странице с предзаказом игры в PlayStation Store.
Также стали известны подробности изданий игры, которые поступят в продажу:
Ранее Capcom намекнула на возможные анонсы в рамках The Game Awards, которая пройдёт сегодня ночью. Возможно, что новостями по Street Fighter 6 поделятся именно на церемонии.
Street Fighter 6 создаётся для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). C 16 по 19 декабря пройдёт второе закрытое бета-тестирование файтинга — на всех актуальных платформах, кроме PlayStation 4.