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32 минуты назад

Утечка: Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года

Игромания.ру

Похоже, что релиз файтинга Street Fighter 6 состоится 2 июня 2023 года — дату заметили на появившейся раньше времени странице с предзаказом игры в PlayStation Store.

Утечка: Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также стали известны подробности изданий игры, которые поступят в продажу:

  • стандартное: игра для PS4 и PS5, костюмы, специальные титулы и стикеры;
  • издание Deluxe: состав стандартного издания + пропуск персонажей первого года (Year 1 Character Pass);
  • издание Ultimate: состав стандартного издания + ultimate-пропуск первого года (Year 1 Character Pass).

Ранее Capcom намекнула на возможные анонсы в рамках The Game Awards, которая пройдёт сегодня ночью. Возможно, что новостями по Street Fighter 6 поделятся именно на церемонии.

Street Fighter 6 создаётся для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). C 16 по 19 декабря пройдёт второе закрытое бета-тестирование файтинга — на всех актуальных платформах, кроме PlayStation 4.

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