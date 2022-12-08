Утечка: Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года

Похоже, что релиз файтинга Street Fighter 6 состоится 2 июня 2023 года — дату заметили на появившейся раньше времени странице с предзаказом игры в PlayStation Store.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Также стали известны подробности изданий игры, которые поступят в продажу:

стандартное: игра для PS4 и PS5, костюмы, специальные титулы и стикеры;

издание Deluxe: состав стандартного издания + пропуск персонажей первого года (Year 1 Character Pass);

издание Ultimate: состав стандартного издания + ultimate-пропуск первого года (Year 1 Character Pass).

Ранее Capcom намекнула на возможные анонсы в рамках The Game Awards, которая пройдёт сегодня ночью. Возможно, что новостями по Street Fighter 6 поделятся именно на церемонии.