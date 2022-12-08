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24 минуты назад

Источник: от игры про Мстителей откажутся после 2023 года

Чемпионат.comиещё 3

По информации источников издания eXputer, авторы игры про Мстителей откажутся от своего проекта к концу 2023 года. Якобы после этого для игры перестанут выпускать обновления. Не будет даже различных исправлений — игру просто забросят.

Авторы игры про Мстителей решили отказаться от проекта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально Crystal Dynamics планировала поддерживать тайтл на протяжении трёх или пяти лет, но этот план может не осуществиться, поскольку команда просто перестанет работать над проектом.

Игра «Мстители» вышла в 2020 году и с самого релиза получила массу критики как со стороны геймеров, так и от прессы. Проект ругали за проблемный сюжет, затянутый пролог и сломанный баланс, но больше всего критики получила монетизация. Обычно именно это и раздражает игроков больше всего.

После релиза авторы добавляли в игру новых героев, а последним добавленным персонажем стал Зимний солдат.

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