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44 минуты назад

Хидео Кодзима показал новый тизер-постер с загадочным персонажем

Игромания.ру

Хидео Кодзима продолжает тизерить следующий проект Kojima Productions — в этот раз геймдизайнер поделился новым постером с загадочными силуэтом и оставил сообщение: «„КТО“, „ГДЕ“ „КАК“, а теперь „ПОЧЕМУ“». Компанию неизвестному герою составили Эль Фаннинг и Сиори Куцуна.

Кодзима показал новый тизер-постер с загадочным персонажем
Фото: Игромания.руИгромания.ру
twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/

В комментариях к твиту многие пользователи успели предположить, что на новом постере изображена актриса Леа Сейду, сыгравшая роль Фрэджайл в Death Stranding. Фанаты уже давно полагают, что Кодзима тизерит именно сиквел Death Stranding, разработку которого подтвердил Норман Ридус.

А в прошлый раз Кодзима опубликовал тизер с несколькими логотипами и подписью: «Начни новое путешествие» (Start a new journey).

Напомним также, что культовый геймдизайнер работает над хоррором Overdose с Маргарет Куэлли для Microsoft — в этом месяце в сеть утёк геймплей проекта и его скриншоты. В любом случае, ждём возможных новостей или анонсов на The Game Awards, которая пройдёт сегодня ночью, в 3:30 МСК.

Тем временем сам Кодзима успел получить премию «Оскар» — правда, понарошку.

Игры,Маргарет Куэлли,Сиори Куцуна,Хидео Кодзима,Microsoft,
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