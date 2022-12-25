Лучшие игры 2022 года на iOS

2022 год выдался богатым на видеоигры, в том числе и на мобильных платформах. Разные жанры, разные стили, разработчики, бюджеты и ощущения — в App Store вышли проекты на любой вкус. Мы составили список из пяти лучших мобильных игр года для iOS.

Фото: SEGA SEGA

Wylde Flowers

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Wylde Flowers — милый, расслабляющий симулятор жизни в маленьком городке. Главная героиня приезжает в живописный островной поселок, чтобы помочь бабушке ухаживать за семейной фермой… Но по ночам проходит тренировку как начинающая ведьма: варит зелья, превращается в кошку и летает на метле. Wylde Flowers стала лучшей игрой года по версии Apple Arcade, и, глядя на нее, не сложно заметить, что разработчики любили свое дело.

Studio Drydock

Dicey Dungeons

Этот математический «рогалик» от автора Super Hexagon и VVVVVV вышел еще в 2019 году, но до мобильных платформ добрался только недавно. И хорошо, что добрался: на смартфонах уморительный таймкиллер о кубиках-приключенцах ощущается как родной. Игрока предстоит побеждать монстров, грамотно распределять результаты бросков и прокачивать способности, чтобы одолеть Госпожу Удачу на ее собственном шоу.

Terry Cavanagh

Pawnbarian

Шахматная головоломка, которая превращает черно-белую доску в опасное подземелье, а фигуры на ней — в гоблинов, темных рыцарей, пауков и других монстров. В Pawnbarian ваш персонаж, будь то паладин или жестокий варвар, двигается по правилам шахматных фигур: это значит, что действия приходится продумывать на несколько шагов вперед. Конечно, игра не может предложить бездну контента и бесконечную реиграбельность, но она наверняка понравится тем, кто хочет попробовать что-то новенькое и необычное.

j4nw

Alien: Isolation

Alien: Isolation — одна из лучших (если не лучшая) игр по франшизе «Чужих», и вряд ли кто-то ожидал, что она когда-либо появится на мобильных платформах. Но она вышла — и напугала аудиторию ничуть не хуже, чем компьютерная или консольная версия хоррора. Alien: Isolation предлагает непревзойденную атмосферу классических фильмов серии, по-настоящему жуткого Чужого и великолепный визуальный ряд, созданный на базе реальных реквизитов, которые использовались на съемках ранних лент.

SEGA

Sumire

Меланхоличная, местами весьма грустная, но красивая история о девочке Сумирэ, которая хочет исполнить свое заветное желание до наступления сумерек. Ей предстоит помочь обаятельным местным жителям, лесным животным и собственным друзьям, но каждое решение обязательно напомнит о себе в конце этого яркого, полного волшебства дня. Sumire либо вернет вам веру в светлое и человеческое, либо разобьет сердце — или все сразу.