Лучшие игры 2022 года на Android

2022 год выдался богатым на видеоигры, в том числе и на мобильных платформах. Разные жанры, разные стили, разработчики, бюджеты и ощущения — в Google Play вышли проекты на любой вкус. Мы составили список из пяти лучших мобильных игр года для Android.
Печально известный анонс Diablo Immortal получил настолько негативную реакцию игроков, что цитата do you guys not have phones моментально превратилась в мем. Однако сама по себе игра, если ненадолго отвлечься от контекста, вышла вполне достойной: это мобильная Diablo, которая ощущается практически как полноценная часть серии. Отличная графика и звук, комфортный, увлекательный геймплей, море контента — подвели разве что грабительские микротранзакции. Хорошо, что играть можно и без них.
Карточная Marvel Snap стала, пожалуй, главным открытием года в плане мобильных игр. От игр по столь известным лицензиям принято не ждать ничего выдающегося, однако в этот раз за дело взялись экс-разработчики Hearthstone — и они показали, что умеют делать великолепные карточные механики. В Marvel Snap легко разобраться, однако простота игрового процесса не помешала авторам создать впечатляющий простор для тактики в пятиминутных матчах.
Независимый «рогалик» ScourgeBringer вышел на ПК и консолях еще в 2020 году, но не так давно добрался и до мобильных платформ, где игра прекрасно себя чувствует. Это динамичный экшен, который совмещает в себе самые разные источники вдохновения: от The Binding of Isaac и Dead Cells до харкдорного платформинга Celeste. Симпатичный пиксель-арт и неглупые механики позволяют ScourgeBringer не надоедать часами.
Мобильные порты компьютерных игр сейчас не такая уж и редкость, однако мобильные порты блокбастеров — это не самое частое явление. Apex Legends Mobile перенесла популярнейшую королевскую битву на малые экраны практически идеально. Она порядком отличается от полноценной версии, но позаимствовала и правильно адаптировала все самые важные элементы первоисточника: от скорости и динамики перестрелок до удобного управления.
Наконец, «ГВИНТ: Маг-Отступник» — вторая попытка CD Projekt сделать одиночный проект на базе карточной игры из вселенной «Ведьмака». Он рассказывает историю двух молодых чародеев, живших задолго до рождения Геральта и других ведьмаков: чтобы спасти мир от вторжения монстров, лавиной хлынувших после Сопряжения Сфер, маг-отступник и его спутница попытались создать живое оружие. Если вам понравилась «Кровная вражда: Ведьмак. Истории», то новинка вряд ли разочарует.