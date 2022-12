Лучшие игры 2022 года на Android

Diablo Immortal

Печально известный анонс Diablo Immortal получил настолько негативную реакцию игроков, что цитата do you guys not have phones моментально превратилась в мем. Однако сама по себе игра, если ненадолго отвлечься от контекста, вышла вполне достойной: это мобильная Diablo, которая ощущается практически как полноценная часть серии. Отличная графика и звук, комфортный, увлекательный геймплей, море контента — подвели разве что грабительские микротранзакции. Хорошо, что играть можно и без них.