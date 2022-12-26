Лучшие игры 2022 года на Android

2022 год выдался богатым на видеоигры, в том числе и на мобильных платформах. Разные жанры, разные стили, разработчики, бюджеты и ощущения — в Google Play вышли проекты на любой вкус. Мы составили список из пяти лучших мобильных игр года для Android.

Фото: EA EA

Diablo Immortal

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Печально известный анонс Diablo Immortal получил настолько негативную реакцию игроков, что цитата do you guys not have phones моментально превратилась в мем. Однако сама по себе игра, если ненадолго отвлечься от контекста, вышла вполне достойной: это мобильная Diablo, которая ощущается практически как полноценная часть серии. Отличная графика и звук, комфортный, увлекательный геймплей, море контента — подвели разве что грабительские микротранзакции. Хорошо, что играть можно и без них.

Blizzard Entertainment

Marvel Snap

Карточная Marvel Snap стала, пожалуй, главным открытием года в плане мобильных игр. От игр по столь известным лицензиям принято не ждать ничего выдающегося, однако в этот раз за дело взялись экс-разработчики Hearthstone — и они показали, что умеют делать великолепные карточные механики. В Marvel Snap легко разобраться, однако простота игрового процесса не помешала авторам создать впечатляющий простор для тактики в пятиминутных матчах.

Nuverse

ScourgeBringer

Независимый «рогалик» ScourgeBringer вышел на ПК и консолях еще в 2020 году, но не так давно добрался и до мобильных платформ, где игра прекрасно себя чувствует. Это динамичный экшен, который совмещает в себе самые разные источники вдохновения: от The Binding of Isaac и Dead Cells до харкдорного платформинга Celeste. Симпатичный пиксель-арт и неглупые механики позволяют ScourgeBringer не надоедать часами.

PID Games

Apex Legends Mobile

Мобильные порты компьютерных игр сейчас не такая уж и редкость, однако мобильные порты блокбастеров — это не самое частое явление. Apex Legends Mobile перенесла популярнейшую королевскую битву на малые экраны практически идеально. Она порядком отличается от полноценной версии, но позаимствовала и правильно адаптировала все самые важные элементы первоисточника: от скорости и динамики перестрелок до удобного управления.

EA

GWENT: Rogue Mage

Наконец, «ГВИНТ: Маг-Отступник» — вторая попытка CD Projekt сделать одиночный проект на базе карточной игры из вселенной «Ведьмака». Он рассказывает историю двух молодых чародеев, живших задолго до рождения Геральта и других ведьмаков: чтобы спасти мир от вторжения монстров, лавиной хлынувших после Сопряжения Сфер, маг-отступник и его спутница попытались создать живое оружие. Если вам понравилась «Кровная вражда: Ведьмак. Истории», то новинка вряд ли разочарует.