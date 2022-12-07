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43 минуты назад

Microsoft подписала соглашение с Nintendo и Valve

Inc-News

Компания озвучивала предложение о 10-летней сделке, гарантирующей Sony доступ к Call of Duty на консолях PlayStation, на которое корпорация не ответила. И Microsoft пошла ещё дальше и устанавливает контакты с другими игроками на рынке.

Microsoft подписала важное соглашение с Nintendo и Valve
Фото: Inc-NewsInc-News

Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил, что владельцы Nintendo Switch и пользователи Steam могут рассчитывать на доступ к самой популярной в мире серии шутеров.

«Microsoft взяла на себя 10-летнее обязательство принести Call of Duty на Nintendo после слияния Microsoft и Activision Blizzard King.  Microsoft стремится помочь сделать больше игр доступными для большего числа людей - независимо от того, что они выберут для игры».

«Я также рад подтвердить, что Microsoft обязалась продолжать выпускать Call of Duty в Steam и одновременно на Xbox после того, как мы завершим наше слияние с Activision Blizzard King».

В разговоре с редакцией The Washington Post Фил Спенсер сказал, что задача будет сложной, но он сформирует команды разработчиков для создания новых версий Call of Duty, чтобы будущий шутер появился одновременно на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.

Представитель Microsoft сравнил это объявление с Minecraft, которая одновременно доступна на всех платформах. Стоит отметить, что 10-летнее обязательство не закрывает возможности дальнейшего сотрудничества - Спенсер хочет предложить игры как можно более широкой аудитории.

Создается впечатление, что Microsoft ведет шахматную партию, которая тщательно спланирована. На 8 декабря назначено заседание членов Федеральной торговой комиссии, на котором будет обсуждаться поглощение Activision Blizzard, и озвученные выводы могут склонить чашу весов в пользу корпорации.

Агентство Bloomberg сообщило, что представители американских корпораций планируют в среду встретиться с председателем FTC Линой Хан, чтобы убедить её одобрить сделку.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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