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46 минут назад

NVIDIA снизит цену RTX 4080 из-за конкуренции с AMD

Чемпионат.com

По заверению китайских инсайдеров, NVIDIA планирует уценить многострадальные видеокарты RTX 4080. Компания снизит цену сразу после выхода AMD Radeon RX 7900 XTX — её продажи стартуют 13 декабря текущего года.

NVIDIA снизит цену RTX 4080
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

NVIDIA не боится конкурировать с картами линейки AMD RDNA 3. Компания решила снизить стоимость RTX 4080 для того, чтобы её, наконец, начали покупать. Напомним: изначально производитель поставил на новый видеоускоритель рекомендованную цену в € 1469, в результате их никто не покупал, а целый ряд перекупов даже не смог вернуть купленные карты в магазины, потому что те отказались возвращать за товар деньги.

В результате NVIDIA немного снизила цену RTX 4080 — с € 1469 до € 1399. Видимо, производитель решил в декабре сделать эту карту ещё более доступной, что усугубит положение закупивших её спекулянтов. Напомним — AMD Radeon RX 7900 XTX будет стоить € 950.

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