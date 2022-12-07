NVIDIA снизит цену RTX 4080

NVIDIA не боится конкурировать с картами линейки AMD RDNA 3. Компания решила снизить стоимость RTX 4080 для того, чтобы её, наконец, начали покупать. Напомним: изначально производитель поставил на новый видеоускоритель рекомендованную цену в € 1469, в результате их никто не покупал, а целый ряд перекупов даже не смог вернуть купленные карты в магазины, потому что те отказались возвращать за товар деньги.