Правительству РФ предложили выбрать НИИ для экспертизы видеоигр

Как сообщает ТАСС, комиссия Совета законодателей РФ по информационной политике предложила Правительству выбрать научно-исследовательский институт, который займётся изучением содержимого выпускаемых на территории страны видеоигр и их влияния на детей и их здоровье. При этом должны отдельно выделяться «вредоносные и опасные» игры.
Такое предложение поступило вслед за принятием закона о полном запрете демонстрации нетрадиционных отношений в кино, литературе и других медиа.
Ранее комиссия Совета законодателей РФ по информполитике предложила другую ограничительную меру — создание «реестра запрещённых компьютерных игр» по аналогии со списком запрещённых экстремистских материалов, куда входят книги, музыкальные композиции и альбомы, фильмы и размещённые в сети статьи.