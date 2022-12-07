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40 минут назад

Правительству РФ предлагают выбрать НИИ для экспертизы видеоигр

Игромания.ру

Как сообщает ТАСС, комиссия Совета законодателей РФ по информационной политике предложила Правительству выбрать научно-исследовательский институт, который займётся изучением содержимого выпускаемых на территории страны видеоигр и их влияния на детей и их здоровье. При этом должны отдельно выделяться «вредоносные и опасные» игры.

Правительству РФ предложили выбрать НИИ для экспертизы видеоигр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Такое предложение поступило вслед за принятием закона о полном запрете демонстрации нетрадиционных отношений в кино, литературе и других медиа.

Ранее комиссия Совета законодателей РФ по информполитике предложила другую ограничительную меру — создание «реестра запрещённых компьютерных игр» по аналогии со списком запрещённых экстремистских материалов, куда входят книги, музыкальные композиции и альбомы, фильмы и размещённые в сети статьи.

Игры,Правительство РФ,
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