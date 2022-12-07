Правительству РФ предложили выбрать НИИ для экспертизы видеоигр

Как сообщает ТАСС, комиссия Совета законодателей РФ по информационной политике предложила Правительству выбрать научно-исследовательский институт, который займётся изучением содержимого выпускаемых на территории страны видеоигр и их влияния на детей и их здоровье. При этом должны отдельно выделяться «вредоносные и опасные» игры.

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Такое предложение поступило вслед за принятием закона о полном запрете демонстрации нетрадиционных отношений в кино, литературе и других медиа.