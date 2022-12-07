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46 минут назад

Где найти Колизей в Elden Ring и как там работает PvP

Чемпионат.com

7 декабря для Elden Ring вышло бесплатное дополнение, которое добавило в игру Колизеи. В них игроки могут сразиться друг с другом в нескольких режимах: один на один, каждый сам за себя и массовых битвах вплоть до 6х6. Разработчики толком не указали, где искать эти самые арены, поэтому мы рассказываем, где их найти и как работают бои.

Где найти Колизей в Elden Ring и как там работает PvP
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Всего в Elden Ring появилось три колизея: в Замогилье, в Звёздных пустошах и в столице Лейнделл. На карте они выглядят как огромные круглые строения.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

В Колизее есть несколько режимов игр длительностью в пять минут. За это время пользователи сражаются друг с другом, а по истечении таймера побеждает тот, кто совершил больше убийств. Если количество смертей одинаковое, то пользователи сражаются до первой гибели.

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