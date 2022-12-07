Где найти Колизей в Elden Ring и как там работает PvP

7 декабря для Elden Ring вышло бесплатное дополнение, которое добавило в игру Колизеи. В них игроки могут сразиться друг с другом в нескольких режимах: один на один, каждый сам за себя и массовых битвах вплоть до 6х6. Разработчики толком не указали, где искать эти самые арены, поэтому мы рассказываем, где их найти и как работают бои.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Всего в Elden Ring появилось три колизея: в Замогилье, в Звёздных пустошах и в столице Лейнделл. На карте они выглядят как огромные круглые строения.

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком