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1 час назад

Инсайдер: в 2023 году выйдет ремейк ещё одного классического хоррора

Игромания.ру

Инсайдер Dusk Golem, неоднократно делившийся информацией о неанонсированных проектах серий Resident Evil и Silent Hill, рассказал, что в следующем году планируют выпустить некий ремейк хоррор-игры, относящейся к классической франшизе.

В 2023 году выйдет ремейк еще одного классического хоррора
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сначала он заявил, что в рамках серии, о которой идёт речь, не было релизов более десяти лет, однако позднее уточнил, что «кое-что» всё же выходило (то, о чём инсайдер ранее и не слышал). Dusk Golem также отметил, что речь совершенно точно идёт не о дилогии ObsCure.

Вероятно, что речь идёт о серии Forbidden Siren, события игр которой разворачиваются в Японии. Последним релизом в её рамках был мягкий перезапуск Siren: Blood Curse, его релиз состоялся в 2008 году. Под словами о «кое-чём» же, судя по всему, скрывается порт оригинальной Forbidden Siren с PS2, который на PlayStation 4 выпустили в июне 2016 года.

Учитывая релиз игры в 2023 году, Dusk Golem считает, что анонса не нужно будет ждать долгое время. Вполне вероятно, что хоррор представят на церемонии The Game Awards 2022, которая состоится 9 декабря. Мероприятие начнётся в 3:30 ночи по московскому времени.

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