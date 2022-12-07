В 2023 году выйдет ремейк еще одного классического хоррора

Инсайдер Dusk Golem, неоднократно делившийся информацией о неанонсированных проектах серий Resident Evil и Silent Hill, рассказал, что в следующем году планируют выпустить некий ремейк хоррор-игры, относящейся к классической франшизе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сначала он заявил, что в рамках серии, о которой идёт речь, не было релизов более десяти лет, однако позднее уточнил, что «кое-что» всё же выходило (то, о чём инсайдер ранее и не слышал). Dusk Golem также отметил, что речь совершенно точно идёт не о дилогии ObsCure.

Вероятно, что речь идёт о серии Forbidden Siren, события игр которой разворачиваются в Японии. Последним релизом в её рамках был мягкий перезапуск Siren: Blood Curse, его релиз состоялся в 2008 году. Под словами о «кое-чём» же, судя по всему, скрывается порт оригинальной Forbidden Siren с PS2, который на PlayStation 4 выпустили в июне 2016 года.