В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
58 минут назад

ATF стал игроком Nigma Galaxy по Dota 2. Он заменит Miracle-

Чемпионат.com

Команда Nigma Galaxy объявила о том, что к составу по Dota 2 присоединился Аммар ATF Ассаф. Он будет выступать на первой позиции и заменит Амера Miracle- аль-Баркави, который недавно взял отпуск от профессиональной сцены.

ATF стал игроком Nigma Galaxy по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

До перехода в Nigma Galaxy Аммар ATF Ассаф выступал за OG. Вместе с европейским клубом игрок стал победителем ESL One Stockholm 2022, ESL One Malaysia 2022 и занял 7-8 место на недавнем The International 2022.

Первые матчи с обновленным составом Nigma Galaxy проведёт уже 9 января в первом слоте европейского дивизиона.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • Аммар ATF Ассаф;
  • Саид Сумаил SumaiL Хассан;
  • Иван MinD_ContRoL Бориславов;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители