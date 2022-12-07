Обновление для видеокарт Intel Arc улучшило работу старых игр

В октября в продажу поступили Arc A770 и A750 — первые за долгое время видеокарты от Intel. В целом это достойная замена NVIDIA и AMD в современных играх, однако основной проблемой оставалась поддержка старых игр на технологиях DirectX 11 и ниже.

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7 декабря компания выпустила новые драйверы для своих видеокарт, призванные улучшить производительность в старых играх. Так, инженеры Intel обещают прирост до двух раз в проектах вроде CS:GO (прирост до 80%), StarCraft 2 (прирост до 48%) и League of Legends (прирост до 36%).