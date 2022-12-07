В Сети появилось изображение и характеристики RTX 3070 Ti

Компания Colorful опубликовала характеристики ещё не выпущенной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe. Это именно та модель, которая изначально должны была выйти как GeForce RTX 4080 с 12 ГБ.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Особенности

Согласно опубликованной информации, в GeForce RTX 4070 Ti используется чип AD104 (Ada Lovelace) – тот же кристалл, что и в GeForce RTX 4080 12 ГБ. На кристалле площадью 295 мм² размещается до 7680 ядер CUDA. Хотя Colorful не подтвердил количество ядер CUDA, наверняка NVIDIA не сократит число ядер и их должно быть 7680. Таким образом, вместо этого GeForce RTX 4070 Ti, скорее всего, будет иметь весь кристалл, а это означает, что в его распоряжении также будет 240 ядер Tensor и 60 ядер RT в дополнение к 7680 ядрам CUDA.

К сожалению, Colorful не поделилась тактовой частотой для GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe. Предположительно базовая частота новой GPU будет такая же, как и для RTX 4080 12 ГБ – 2310 МГц. GeForce RTX 4070 Ti сохранит подсистему памяти от GeForce RTX 4080 12 ГБ.

Кроме того, видеокарта будет оснащена 12 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 ГБит/с. Обладая 192-битным интерфейсом памяти, GeForce RTX 4070 Ti обеспечивает пропускную способность памяти до 504 ГБит/с, что примерно на 30% ниже, чем у обычной GeForce RTX 4080. TDP новой видеокарты будет равно 285 Вт.

Разъём для подключения дополнительного питания один – проблемный 16-контактный (12VHPWR), из-за которого горят GeForce RTX 4090. Габариты GeForce RTX 4070 Ti могут быть такими же, как и у GeForce RTX 4080.

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