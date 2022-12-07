В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
45 минут назад

Диалоги и тактическая битва в ролике альфа-геймплея Warhammer 40,000: Rogue Trader

Игромания.ру

Сегодня, 7 декабря, авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader запустили альфа-тестирование своей ролевой новинки — и в сети как раз появился свежий геймплей игры с превью.

Появилось видео альфа-геймплея Warhammer 40,000: Rogue Trader
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В проекте создателей Pathfinder: Kingmaker игрок возьмёт на себя роль Вольного Торговца, который изучает малоизвестный сектор космоса в популярной вселенной мрачного будущего. В процессе нужно будет искать союзников и вступать в битвы с противниками.

Большая часть дебютного геймплея как раз и посвящена сражениям — после небольшого вступления, где продемонстрировали систему диалогов, партия героев отправляется в путешествие и практически сразу попадает в засаду. Это, кстати, начало второй главы истории.

В сражениях помогут всевозможные умения героев, однако ещё игрок должен учитывать различные условия вроде траектории полёта пуль и использования укрытий. Заодно можно изучить сильные и слабые стороны соперников, чтобы нанести им максимальный урон.

В превью особенно отметили систему Momentum, которая позволяет юнитам использовать уникальные способности. При этом некоторые умения можно активировать только при высоких показателях этого элемента у персонажа (Героические деяния), тогда как другие — при самых низких (Отчаянные меры).

Использование последнего варианта, правда, чревато рисками, поэтому применять подобный ход часто не рекомендуется. Ещё, кстати, в игре есть космические бои, где нужно маневрировать кораблём, однако в самом ролике их не показали.

Точной даты релиза у Rogue Trader нет, но недавно в Steam появилась страница с предварительными системными требованиями новинки.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители