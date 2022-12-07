Появилось видео альфа-геймплея Warhammer 40,000: Rogue Trader

Сегодня, 7 декабря, авторы Warhammer 40,000: Rogue Trader запустили альфа-тестирование своей ролевой новинки — и в сети как раз появился свежий геймплей игры с превью.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В проекте создателей Pathfinder: Kingmaker игрок возьмёт на себя роль Вольного Торговца, который изучает малоизвестный сектор космоса в популярной вселенной мрачного будущего. В процессе нужно будет искать союзников и вступать в битвы с противниками.

Большая часть дебютного геймплея как раз и посвящена сражениям — после небольшого вступления, где продемонстрировали систему диалогов, партия героев отправляется в путешествие и практически сразу попадает в засаду. Это, кстати, начало второй главы истории.

В сражениях помогут всевозможные умения героев, однако ещё игрок должен учитывать различные условия вроде траектории полёта пуль и использования укрытий. Заодно можно изучить сильные и слабые стороны соперников, чтобы нанести им максимальный урон.

В превью особенно отметили систему Momentum, которая позволяет юнитам использовать уникальные способности. При этом некоторые умения можно активировать только при высоких показателях этого элемента у персонажа (Героические деяния), тогда как другие — при самых низких (Отчаянные меры).

Использование последнего варианта, правда, чревато рисками, поэтому применять подобный ход часто не рекомендуется. Ещё, кстати, в игре есть космические бои, где нужно маневрировать кораблём, однако в самом ролике их не показали.