Для ПК-версии The Callisto Protocol выпустили второй патч

Создатели The Callisto Protocol из Striking Distance выпустили второй патч для PC-версии игры, который должен исправить некоторые проблемы с оптимизацией.
В этот раз разработчики попытались решить проблемы с зависаниями, направив силы на улучшение кэширования объектов состояния конвейера (PSO) и уменьшение микрофризов.
Как отмечает портал DSOGaming, Striking Distance не выпустила подробного патчноута, поэтому игру придётся проверять собственноручно. Вопросы по исправлению нагрузки на процессор и оптимизации рейтрейсинга разработчики пока не адресовали.
Напомним, что первый патч для PC, снимающий ряд технических проблем, вышел на следующий день после релиза игры, 3 декабря. А ещё через два дня разработчики выпустили патчи для всех актуальных консолей, исправляющие проблемы с частотой кадров и вылетами из игры.
The Callisto Protocol вышел 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Обзоры игры оказались по большей части положительными, однако PC-версию раскритиковали за ужасную оптимизацию.Обзор The Callisto Protocol. Совсем не мёртвый космос