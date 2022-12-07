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51 минуту назад

Авторы The Callisto Protocol продолжают улучшать оптимизацию на PC

Игромания.ру

Создатели The Callisto Protocol из Striking Distance выпустили второй патч для PC-версии игры, который должен исправить некоторые проблемы с оптимизацией.

Для ПК-версии The Callisto Protocol выпустили второй патч
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В этот раз разработчики попытались решить проблемы с зависаниями, направив силы на улучшение кэширования объектов состояния конвейера (PSO) и уменьшение микрофризов.

Как отмечает портал DSOGaming, Striking Distance не выпустила подробного патчноута, поэтому игру придётся проверять собственноручно. Вопросы по исправлению нагрузки на процессор и оптимизации рейтрейсинга разработчики пока не адресовали.

Напомним, что первый патч для PC, снимающий ряд технических проблем, вышел на следующий день после релиза игры, 3 декабря. А ещё через два дня разработчики выпустили патчи для всех актуальных консолей, исправляющие проблемы с частотой кадров и вылетами из игры.

The Callisto Protocol вышел 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Обзоры игры оказались по большей части положительными, однако PC-версию раскритиковали за ужасную оптимизацию.Обзор The Callisto Protocol. Совсем не мёртвый космос

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