Появились слухи о дате релиза Diablo 4

В сети появилась предполагаемая точная дата релиза Diablo 4. Датамайнер Aggiornamenti Lumia, который изучает базу данных Microsoft Store, утверждает, что релиз новой части состоится 5 или 6 июня — в зависимости от часового пояса. Игра будет весить 80 ГБ.

Diablo 4 выйдет в трех изданиях: стандартном, делюкс и ультимативном. Стоит отметить, что ранее Aggiornamenti Lumia предоставлял верные инсайды по The Dark Pictures, Far Cry 6 и другим играм.

Вполне возможно, что утечка случилась из-за подготовки разработчиков к мероприятию The Game Awards 2022, во время которого возможно официальное объявление даты релиза. Церемония The Game Awards 2022 начнется в ночь с 8 на 9 декабря. Во время данного мероприятия состоится награждение лучших игр этого года, а также много новых анонсов.