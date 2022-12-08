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2 часа назад

Появились слухи о дате релиза Diablo 4

Droidnewsиещё 3

В сети появилась предполагаемая точная дата релиза Diablo 4. Датамайнер Aggiornamenti Lumia, который изучает базу данных Microsoft Store, утверждает, что релиз новой части состоится 5 или 6 июня — в зависимости от часового пояса. Игра будет весить 80 ГБ.

Появились слухи о дате релиза Diablo 4
Фото: СкриншотСкриншот

Diablo 4 выйдет в трех изданиях: стандартном, делюкс и ультимативном. Стоит отметить, что ранее Aggiornamenti Lumia предоставлял верные инсайды по The Dark Pictures, Far Cry 6 и другим играм.

Вполне возможно, что утечка случилась из-за подготовки разработчиков к мероприятию The Game Awards 2022, во время которого возможно официальное объявление даты релиза. Церемония The Game Awards 2022 начнется в ночь с 8 на 9 декабря. Во время данного мероприятия состоится награждение лучших игр этого года, а также много новых анонсов.

Игры,Microsoft,
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