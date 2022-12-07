В свежем геймплее Dead Island 2 показали много оружия и зомби

Разработчики Dead Island 2, как и обещали, провели большой показ игры и представили длинны геймплейный ролик с особенностями проекта. Он получится красочным и кровавым.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике можно увидеть большое количество оружия, с помощью которого предстоит нарезать зомби. Ещё продемонстрировали открытый мир и красивые пейзажи Калифорнии.

Геймплейный трейлер

Трейлер с живыми актёрами

Вместе с этим авторы объявили о старте предварительных заказов игры. Предзаказ уже можно сделать на ПК (через Epic Games Store), PlayStation и Xbox.

В Dead Island 2 будет открытый мир, разделённый на большие районы Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать и помогать другим людям.