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44 минуты назад

В свежем геймплее Dead Island 2 показали много оружия и зомби

Чемпионат.com

Разработчики Dead Island 2, как и обещали, провели большой показ игры и представили длинны геймплейный ролик с особенностями проекта. Он получится красочным и кровавым.

В свежем геймплее Dead Island 2 показали много оружия и зомби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике можно увидеть большое количество оружия, с помощью которого предстоит нарезать зомби. Ещё продемонстрировали открытый мир и красивые пейзажи Калифорнии.

Геймплейный трейлер

Трейлер с живыми актёрами

Вместе с этим авторы объявили о старте предварительных заказов игры. Предзаказ уже можно сделать на ПК (через Epic Games Store), PlayStation и Xbox.

В Dead Island 2 будет открытый мир, разделённый на большие районы Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать и помогать другим людям.

Релиз проекта состоится 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.

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