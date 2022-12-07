Названа дата выхода Diablo 4

Инсайдер и датамайнер Aggiornamenti Lumia, ранее раскрывший точные релизы Skull & Bones, FIFA 23 и Atomic Heart, сообщил о том, что Diablo IV выйдет 5 или 6 июня 2023 года — в зависимости от региона.

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Похоже, что дата релиза была обнаружена в Microsoft Store. Также стало известно, что на Xbox игра будет весить 80 ГБ, а в продажу поступят три издания: стандартное, Digital Deluxe и Ultimate Edition.

Напомним, что по слухам, дату релиза Diablo IV должны объявить на церемонии The Game Awards, которая пройдёт 9 декабря (начало в 3:30 МСК). Как сообщает Том Хендерсон, более ста журналистов увидели закрытую презентацию игры и даже познакомились с ней собственноручно, а эмбарго якобы должны снять сегодня.