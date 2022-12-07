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1 час назад

Слух: Diablo 4 выйдет 5 или 6 июня 2023 года

Игромания.ру

Инсайдер и датамайнер Aggiornamenti Lumia, ранее раскрывший точные релизы Skull & Bones, FIFA 23 и Atomic Heart, сообщил о том, что Diablo IV выйдет 5 или 6 июня 2023 года — в зависимости от региона.

Названа дата выхода Diablo 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похоже, что дата релиза была обнаружена в Microsoft Store. Также стало известно, что на Xbox игра будет весить 80 ГБ, а в продажу поступят три издания: стандартное, Digital Deluxe и Ultimate Edition.

Напомним, что по слухам, дату релиза Diablo IV должны объявить на церемонии The Game Awards, которая пройдёт 9 декабря (начало в 3:30 МСК). Как сообщает Том Хендерсон, более ста журналистов увидели закрытую презентацию игры и даже познакомились с ней собственноручно, а эмбарго якобы должны снять сегодня.

Релиз Diablo IV запланирован на 2023 год для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Ранее появился слух, что предзаказы на игру стартуют в этом декабре.

Игры,Том Хендерсон,Microsoft,
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