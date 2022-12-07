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1 час назад

Microsoft готова выпускать новые Call of Duty на Nintendo, но при одном условии

Чемпионат.com

Недавно глава Xbox Фил Спенсер дал интервью газете The Washington Post, в котором рассказал о желании Microsoft выпустить Call of Duty на платформах Nintendo. Это произойдёт в случае того, если сделка с Activision Blizzard всё же состоится.

Microsoft поставила условие для выпуска Call of Duty на Nintendo
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Спенсера, в случае успеха сделки работа над портом Call of Duty для Nintendo начнётся незамедлительно. Соглашение компаний предусматривает 10-летний выпуск новых частей шутера на Nintendo.

Как только мы войдём в темп, наш план будет в том, чтобы Call of Duty была доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo.

Журналист узнал у Фила Спенсера, смогут ли консоли Nintendo потянуть мощность Call of Duty. Глава Xbox подчеркнул, что командам придётся потрудиться, но опыт портирования на разные платформы всё же есть.Ещё Спенсер отметил, что Call of Duty продолжат выпускать и в Steam — тоже в течение десяти лет.

Важно, что ранее Microsoft предложила Sony аналогичный вариант — оставить Call of Duty на PlayStation ещё как минимум на десять лет, но, судя по всему, компания с этим не согласилась.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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