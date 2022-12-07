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4 часа назад

В Microsoft заявили о планах выпускать Call of Duty на консолях Nintendo

Газета.Ruиещё 5

Microsoft в случае покупки Activision Blizzard будет выпускать игры серии Call of Duty для консолей Nintendo и для магазина Steam, сообщает Washington Post. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что Microsoft договорилась о портировании игр серии Call of Duty на консоли Nintendo в течение 10 лет. При этом, по словам Спенсера, Sony отказалась от аналогичной сделки для PlayStation по неизвестным причинам. В случае, если регуляторы одобрят покупку Activision Blizzard компанией Microsoft, игры Call of Duty также станут доступны для пользователей ПК в магазине Steam как минимум в течение ближайших 10 лет. Спенсер также объяснил, что срок в 10 лет выбран потому что это "будет комфортным сроком для геймеров". При этом он выразил желание продолжить сотрудничать с другими платформами по истечению договора. Отмечается, что 8 декабря Федеральная торговая комиссия США проведет закрытое собрание, на котором будут обсуждаться детали потенциальной сделке о покупки компанией Microsoft студии Activision Blizzard за $68,7 млрд. Вероятно, заявления Фила Спенсера связаны с тем, чтобы смягчить отношение регуляторов к сделке. Ранее вице-президент Microsoft Смит признал отставание консолей Xbox от PlayStation и Nintendo.

В Microsoft заявили о планах выпускать Call of Duty на консолях Nintendo
Фото: Газета.ruГазета.ru
Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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