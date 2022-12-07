В Minecraft прибыли герои вселенной «Аватар»

Состоялся релиз нового дополнения-кроссовера для Minecraft под названием Avatar Legends. Он объединил и добавил в игру контент из шоу «Аватар: Легенда об Аанге» и «Аватар: Легенда о Корре».
Вы — Аватар, воплощение света и мира. Овладейте всеми четырьмя стихиями, изучите новые навыки, пройдитесь по знакомым локациям и выполните увлекательные квесты вместе с Аангом, Коррой, Катарой, Зуко и другими любимыми героями. Выбирайте из более 50-ти скинов и получите бесплатную маску синего духа в редакторе персонажей.
В Avatar Legends есть поддержка многопользовательского режима, поэтому в новое эпическое приключение можно отправиться вместе с друзьями.
Напомним, что в 2023 году Minecraft ждёт крупное обновление 1.20, первыми подробностями которого разработчики поделились во время традиционного фестиваля Minecraft Live. А ещё игра должна получить дополнение Batman, создаваемое в сотрудничестве с DC Comics.