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15 минут назад

Создатели Dead Island 2 выпустили трейлер с живыми актёрами

Игромания.ру

Dambuster Studios и издательство Deep Silver выпустили трейлер Another Day in HELL.A к будущему ролевому боевику Dead Island 2. В нём показали фрагменты игрового процесса под бодрый рассказ о том, как Лос-Анджелес, L.A, превратился в HELL-A.

Создатели Dead Island 2 выпустили трейлер с живыми актёрами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Впрочем, к геймплейной части трейлера добавили вступление с живыми актёрами: троица выживших, отбиваясь от зомби, пробиваются в особняк голливудского продюсера, автора «худших игровых экранизаций» и «трейлеров с живыми актёрами, которые порождают у игроков нереальные ожидания». Можно убедиться, что уровень юмора в новой части сохранится на высоте.

Dead Island 2 должна выйти 28 апреля 2023 года на PlayStation, Xbox и PC. Действие игры происходит в Лос-Анджелесе, охваченным смертельным вирусом и закрытым на карантин. Военные давно покинули этот город, и нам предстоит помочь выжившим найти безопасное место и победить орды зомби.

Приём предварительных заказов Dead Island 2 уже стартовал, и за раннюю покупку положен бонус. Им стали две уникальные бейсбольные биты. А улучшенное издание HELL-A включает сезонный пропуск, карту побережья, эксклюзивный арт для коробки, значки и аппликацию.

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