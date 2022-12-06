Создатели Dead Island 2 выпустили трейлер с живыми актёрами

Dambuster Studios и издательство Deep Silver выпустили трейлер Another Day in HELL.A к будущему ролевому боевику Dead Island 2. В нём показали фрагменты игрового процесса под бодрый рассказ о том, как Лос-Анджелес, L.A, превратился в HELL-A.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Впрочем, к геймплейной части трейлера добавили вступление с живыми актёрами: троица выживших, отбиваясь от зомби, пробиваются в особняк голливудского продюсера, автора «худших игровых экранизаций» и «трейлеров с живыми актёрами, которые порождают у игроков нереальные ожидания». Можно убедиться, что уровень юмора в новой части сохранится на высоте.

Dead Island 2 должна выйти 28 апреля 2023 года на PlayStation, Xbox и PC. Действие игры происходит в Лос-Анджелесе, охваченным смертельным вирусом и закрытым на карантин. Военные давно покинули этот город, и нам предстоит помочь выжившим найти безопасное место и победить орды зомби.