Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition может выйти в Steam

Некоторое время назад начали появляться намёки на то, что Rockstar Games готовит новые релизы обновлённой трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy. Игру нашли в SteamDB, то есть она появилась в базе данных Steam. А чуть позже в коде обновлённого лаунчера Rockstar Games нашли прямые упоминания Steam и достижений.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Очередное обновление лаунчера принесло очередные подтверждения теории. Как заметил пользователь твиттера videotech_, в коде упоминаются gta3unreal, gtavsunreal и gtasaunreal, а также steamapps и epicapps.