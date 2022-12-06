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27 минут назад

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, похоже, выйдет в Steam

Игромания.ру

Некоторое время назад начали появляться намёки на то, что Rockstar Games готовит новые релизы обновлённой трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy. Игру нашли в SteamDB, то есть она появилась в базе данных Steam. А чуть позже в коде обновлённого лаунчера Rockstar Games нашли прямые упоминания Steam и достижений.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition может выйти в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Очередное обновление лаунчера принесло очередные подтверждения теории. Как заметил пользователь твиттера videotech_, в коде упоминаются gta3unreal, gtavsunreal и gtasaunreal, а также steamapps и epicapps.

Судя по всему, Rockstar Games действительно собирается выпустить Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в Steam и Epic Games Store. Пока что нет никаких данных о том, когда это может произойти. Но игроки предполагают, что это случится одновременно с выходом крупного обновления с правкой ошибок.

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