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1 час назад

Steam-версию Aliens VS Predator 2000 отдают бесплатно

Игромания.ру

Студия Rebellion, знакомая по серии Sniper Elite, празднует своё тридцатилетие. И в честь юбилея дарит всем желающим Steam-ключи одной из своих классических игр, Aliens VS Predator Classic 2000.

Steam-версию Aliens VS Predator 2000 отдают бесплатно
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра, как несложно догадаться, вышла в 2000 году и собрала очень положительные отзывы в Steam. Она выделяется в ряду мясных шутеров от первого лица наличием трёх одиночных кампаний: мы можем взять на себя роль Чужого, Хищника или обычного десантника. В издание также включён режим «Выживание» из Alien Versus Predator Gold Edition.

Чтобы получить игру в подарок, необходимо зарегистрироваться на сайте Rebellion и подписаться на рассылку. Каждый получит один ключ, и акция будет длиться, пока ключи не закончатся. Впрочем, те, кому не хватит, могут воспользоваться распродаже в Steam: до 8 декабря игру можно купить за один доллар. Правда, не с территории России.

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