Steam-версию Aliens VS Predator 2000 отдают бесплатно

Студия Rebellion, знакомая по серии Sniper Elite, празднует своё тридцатилетие. И в честь юбилея дарит всем желающим Steam-ключи одной из своих классических игр, Aliens VS Predator Classic 2000.

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Игра, как несложно догадаться, вышла в 2000 году и собрала очень положительные отзывы в Steam. Она выделяется в ряду мясных шутеров от первого лица наличием трёх одиночных кампаний: мы можем взять на себя роль Чужого, Хищника или обычного десантника. В издание также включён режим «Выживание» из Alien Versus Predator Gold Edition.