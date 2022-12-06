Steam-версию Aliens VS Predator 2000 отдают бесплатно

Студия Rebellion, знакомая по серии Sniper Elite, празднует своё тридцатилетие. И в честь юбилея дарит всем желающим Steam-ключи одной из своих классических игр, Aliens VS Predator Classic 2000.
Игра, как несложно догадаться, вышла в 2000 году и собрала очень положительные отзывы в Steam. Она выделяется в ряду мясных шутеров от первого лица наличием трёх одиночных кампаний: мы можем взять на себя роль Чужого, Хищника или обычного десантника. В издание также включён режим «Выживание» из Alien Versus Predator Gold Edition.
Чтобы получить игру в подарок, необходимо зарегистрироваться на сайте Rebellion и подписаться на рассылку. Каждый получит один ключ, и акция будет длиться, пока ключи не закончатся. Впрочем, те, кому не хватит, могут воспользоваться распродаже в Steam: до 8 декабря игру можно купить за один доллар. Правда, не с территории России.