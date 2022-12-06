TORONTOTOKYO покинул чемпионский состав Team Spirit

Игрок в Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек покинул Team Spirit. Такое решение принял менеджмент организации.

Отмечается, что к этому пришли после длительных консультаций и личного общения с каждым участником состава. Кроме того, в письме клуба сказано, что были проработаны «различные варианты дальнейшего развития коллектива».

Ранее СМИ сообщали, что TORONTOTOKYO может собрать свою команду и предполагаемый ростер примет участие в новом сезоне DPC.