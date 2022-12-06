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1 час назад

Слухи подтвердились: TORONTOTOKYO покинул чемпионский состав Team Spirit

Игромания.ру

Игрок в Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек покинул Team Spirit. Такое решение принял менеджмент организации.

TORONTOTOKYO покинул чемпионский состав Team Spirit
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отмечается, что к этому пришли после длительных консультаций и личного общения с каждым участником состава. Кроме того, в письме клуба сказано, что были проработаны «различные варианты дальнейшего развития коллектива».

Ранее СМИ сообщали, что TORONTOTOKYO может собрать свою команду и предполагаемый ростер примет участие в новом сезоне DPC.

Напомним, «драконы» стали чемпионами The International 10, а на TI 11 выбили в первом раунде нижней сетки плей-офф. Команда заработала более 250 тыс долларов и заняла 13 — 16 место. Сообщество отреагировало на такой результат весьма разочарованно.

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