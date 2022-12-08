В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

IGN показал сравнение графики оригинальной Dead Space и её ремейка

Игромания.руиещё 2

На канале IGN появился ролик, сравнивающий графику оригинальной Dead Space и её ремейка, который выходит 27 января 2023 года. Видео также демонстрирует постановочные изменения в некоторых сценах новинки.

IGN показал сравнение графики оригинальной Dead Space и ее ремейка
Фото: СкриншотСкриншот

Несколько дней назад всё тот же IGN выложил первые 18 минут прохождения ремейка Dead Space. А в позапрошлом месяце в сети появилось прохождение третьей главы хоррора.

Ремейк Dead Space выходит на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Напомним, что разработчики из Motive Studios сохраняют сюжет, персонажей и структуру игры, но меняет модели персонажей и полностью обновляет окружение.

Известно, что следующая эксклюзивная демонстрация ремейка Dead Space состоится на грядущей церемонии The Game Awards 2022, которая пройдёт сегодня ночью. Однако её собираются показывать только в кинотеатрах IMAX.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители