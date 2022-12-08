IGN показал сравнение графики оригинальной Dead Space и ее ремейка

На канале IGN появился ролик, сравнивающий графику оригинальной Dead Space и её ремейка, который выходит 27 января 2023 года. Видео также демонстрирует постановочные изменения в некоторых сценах новинки.
Несколько дней назад всё тот же IGN выложил первые 18 минут прохождения ремейка Dead Space. А в позапрошлом месяце в сети появилось прохождение третьей главы хоррора.
Ремейк Dead Space выходит на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Напомним, что разработчики из Motive Studios сохраняют сюжет, персонажей и структуру игры, но меняет модели персонажей и полностью обновляет окружение.
Известно, что следующая эксклюзивная демонстрация ремейка Dead Space состоится на грядущей церемонии The Game Awards 2022, которая пройдёт сегодня ночью. Однако её собираются показывать только в кинотеатрах IMAX.