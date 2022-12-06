NaVi и Virtus.pro представили обновлённые составы по Dota 2

За «медведей» будут выступать Камиль Koma' Биктимиров, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и Андрей Dukalis Куропаткин. Менеджер состава — Александр StrangeR Соломонов. Кто станет тренером ростера не называется, однако стоит отметить, что к отборочным The International предыдущий состав готовил Артём fng Баршак. И ходили слухи, что он и продолжит работу с командой.