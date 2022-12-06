NaVi и Virtus.pro представили обновлённые составы по Dota 2

Киберспортивные организации продолжают анонсировать свои обновлённые составы по Dota 2. Новый ростер представил российский клуб Virtus.pro.
За «медведей» будут выступать Камиль Koma' Биктимиров, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и Андрей Dukalis Куропаткин. Менеджер состава — Александр StrangeR Соломонов. Кто станет тренером ростера не называется, однако стоит отметить, что к отборочным The International предыдущий состав готовил Артём fng Баршак. И ходили слухи, что он и продолжит работу с командой.
Также новый состав назвал украинский клуб Natus Vincere. Частью коллектива стали два молодых игрока из Казахстана — Арман Malady Оразбаев и Никита Nicky'Cool Остахов. С предыдущего сезона свои позиции сохранили Алик V-Tune Воробей, Владислав laise Лайс и Георгий swedenstrong Зайналабидов.