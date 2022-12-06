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30 минут назад

NaVi и Virtus.pro представили свои обновлённые составы по Dota 2

Игромания.руиещё 1

Киберспортивные организации продолжают анонсировать свои обновлённые составы по Dota 2. Новый ростер представил российский клуб Virtus.pro.

NaVi и Virtus.pro представили обновлённые составы по Dota 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За «медведей» будут выступать Камиль Koma' Биктимиров, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и Андрей Dukalis Куропаткин. Менеджер состава — Александр StrangeR Соломонов. Кто станет тренером ростера не называется, однако стоит отметить, что к отборочным The International предыдущий состав готовил Артём fng Баршак. И ходили слухи, что он и продолжит работу с командой.

Также новый состав назвал украинский клуб Natus Vincere. Частью коллектива стали два молодых игрока из Казахстана — Арман Malady Оразбаев и Никита Nicky'Cool Остахов. С предыдущего сезона свои позиции сохранили Алик V-Tune Воробей, Владислав laise Лайс и Георгий swedenstrong Зайналабидов.

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