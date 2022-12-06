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51 минуту назад

ТАСС: законодатели предложили создать реестр запрещенных в России видеоигр

Газета.Ru

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству создать реестр запрещенных в России игр. Об этом со ссылкой на главу Заксобрания Владимирской области Владимира Киселева сообщает ТАСС. В качестве референса предлагается использовать уже действующий в РФ список экстремистских материалов.

В России создадут список компьютерных игр с порнографией
Фото: Газета.руГазета.ру

«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация», – мотивировал свое предложение Киселев.

По словам чиновника, данная инициатива уже обсуждалась парламентариями разных субъектов РФ в рамках подготовки комиссии. Регионами были предложены «интересные идеи», которые, по мнению представителей власти, «позволят создать существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр».

В ТАСС отмечают, что предложение Киселева было зафиксировано в принятом 6 декабря итоговом решении комиссии.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, сколько раз геймеры со всего мира убили Гитлера.

Игры,Владимир Киселев,
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