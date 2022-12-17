Топ самых дорогих настольных игр

Настольные игры нельзя назвать самым дешевым или доступным хобби, но даже среди дорогих коробок подчас встречаются совершенно абсурдные цены, оправданные и не очень. Мы собрали список из пяти самых дорогих настольных игр, которые еще можно найти в продаже — иногда с большим трудом.

Фото: Adam Poots Games Adam Poots Games

War of the Ring: Anniversary Release

Видео дня

War of the Ring (на русском игра издается под названием «Война Кольца») — культовый дуэльный варгейм, который позволяет переиграть события трилогии «Властелин колец», взяв под контроль свободные народы Средиземья или силы тьмы. Это большая, долгая и великолепно оформленная настольная игра, которая и в базовой версии стоит недешево, но официальный ценник юбилейного издания составляет заоблачные $500. На практике она стоит еще больше, т.к. сейчас Anniversary Edition можно найти только в частных коллекциях. За эти деньги счастливый владелец коробки получит более 200 раскрашенных фигурок, две книги правил в твердом переплете и много килограмм картона. И да, в эту сумму не входит стоимость доставки и двух дополнений, которые нужно покупать отдельно.

boardgamegeek.com

Kingdom Death: Monster

Kingdom Death: Monster пользуется, мягко говоря, противоречивой репутацией среди горячих поклонников настольных игр. Некоторые на полном серьезе называют проект одной из лучших настолок всех времен, тогда как другие называют проект олицетворением избыточного, бессмысленно дорогого дизайна. 200-страничная книга правил в твердом переплете, более 1000 карт, сотни уникальных иллюстраций, полторы дюжины фигурок отменного качества — и все ради сравнительно простой, но при этом перегруженной механиками кооперативной игры. Kingdom Death: Monster без каких-либо дополнений и эксклюзивов стоит $420 (не включая почту), и презентация игры полностью оправдывает столь высокий ценник — она выглядит как настоящее произведение искусства.

Adam Poots Games

CATAN 3D Collector’s Edition

Да, старые добрые «Колонизаторы», благодаря которым тысячи геймеров открыли для себя настольные игры, тоже выходили в коллекционной версии — причем крайне раритетной. «Трехмерное» издание игры включает в себя, как можно догадаться по названию, объемные жетоны местности, дорог, зданий и ресурсов: каждый из них раскрашен и выполнен из эпоксидной смолы, что придает фигуркам приятный вес. Где-то 15 лет назад коллекционку игры можно было отыскать за $200-300, но сейчас ценник не опускается ниже $500-600. Опять же, без учета стоимости доставки и гарантий идеального состояния игры.

boardgamegeek.com

Cthulhu Wars

Cthulhu Wars — еще один претендент на звание самой декадентной настольной игры современности. Еще до того, как издатели завели привычку грабить аудиторию через Kickstarter при помощи дорогих аддонов, эта стратегия про войну лавкрафтовских культов поражала качеством и количеством впечатляющих, но совершенно не нужных для игры фигурок. На официальном сайте издательства она продается за $200, однако если кто-то решится собрать все вышедшие дополнения и фигурки, то ему предстоит потратить примерно в пять раз больше.

boardgamegeek.com

War Room

Наконец, War Room — последний проект разработчика Ларри Харриса, который известен как автор легендарного варгейма Axis & Allies про Вторую мировую. Его новая игра продолжает историческую тематику, но в совершенно новых, гораздо больших масштабах. Партия в War Room, несмотря на сравнительно несложные правила, легко может занять несколько дней: игроки передвигают сотни юнитов, бросают горсти кубов, следят за экономикой, странами, двигают бесчисленное множество жетонов… Даже игровое поле настолько большое, что для него подойдет далеко не каждый стол. Заплатить за такой опыт придется $240.