CoD: Modern Warfare 2 возглавила топ продаж игр в Британии

В сети появился топ продаж игр в Великобритании за ноябрь, который возглавила Call of Duty: Modern Warfare 2.

За первые четыре недели ей почти удалось перегнать общие продажи Call of Duty: Vanguard за всё время существования последней. На втором месте оказалась God of War: Ragnarok, чьи продажи на 44% превысили аналогичный уровень предыдущей части серии.

Ещё успешно показали себя Pokemon Scarlet и Violet — данные о цифровых продажах Nintendo не разглашают, но предполагается, что с ними новая часть «Покемонов» могла бы занять 2 место топа. Это, кстати, второй крупнейший запуск франшизы в Британии — на первом Pokemon Sun и Moon.

Football Manager 2023 занял 6 место, продажи снизились на 30% по сравнению с прошлой игрой серии.

За ноябрь в стране было продано 4,3 млн копий игр, что на 7,3% меньше, чем в предыдущем году. 1,82 млн пришлось на цифру — это на 10% ниже, чем в ноябре 2021-го. У физических изданий 2,5 млн — падение в 4% по отношению к 2022-му.

За месяц было продано 372 тысячи консолей (+113% к октябрю), лучшие показатели — у Nintendo Switch (рост в 175%), причём 8% продаж пришлось на версию Switch OLED в честь релиза Scarlet и Violet. На второй позиции — Xbox Series (рост 105%). У PS5 рост продаж составил 71%, самой популярной версией консоли был набор с Ragnarok (почти 38%).

Топ продаж игр за ноябрь (цифра и розница)

*нет данных о цифровых продажах