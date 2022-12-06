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1 час назад

Modern Warfare 2 обошла God of War: Ragnarok по продажам в Великобритании в ноябре

Игромания.ру

В сети появился топ продаж игр в Великобритании за ноябрь, который возглавила Call of Duty: Modern Warfare 2.

CoD: Modern Warfare 2 возглавила топ продаж игр в Британии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За первые четыре недели ей почти удалось перегнать общие продажи Call of Duty: Vanguard за всё время существования последней. На втором месте оказалась God of War: Ragnarok, чьи продажи на 44% превысили аналогичный уровень предыдущей части серии.

Ещё успешно показали себя Pokemon Scarlet и Violet — данные о цифровых продажах Nintendo не разглашают, но предполагается, что с ними новая часть «Покемонов» могла бы занять 2 место топа. Это, кстати, второй крупнейший запуск франшизы в Британии — на первом Pokemon Sun и Moon.

Football Manager 2023 занял 6 место, продажи снизились на 30% по сравнению с прошлой игрой серии.

За ноябрь в стране было продано 4,3 млн копий игр, что на 7,3% меньше, чем в предыдущем году. 1,82 млн пришлось на цифру — это на 10% ниже, чем в ноябре 2021-го. У физических изданий 2,5 млн — падение в 4% по отношению к 2022-му.

За месяц было продано 372 тысячи консолей (+113% к октябрю), лучшие показатели — у Nintendo Switch (рост в 175%), причём 8% продаж пришлось на версию Switch OLED в честь релиза Scarlet и Violet. На второй позиции — Xbox Series (рост 105%). У PS5 рост продаж составил 71%, самой популярной версией консоли был набор с Ragnarok (почти 38%).

Топ продаж игр за ноябрь (цифра и розница)

*нет данных о цифровых продажах

  1. Call of Duty: Modern Warfare 2
  2. God of War: Ragnarok
  3. FIFA 23
  4. Pokémon Violet*
  5. Pokémon Scarlet*
  6. Football Manager 2023
  7. Sonic Frontiers
  8. Mario Kart 8: Deluxe*
  9. Grand Theft Auto 5
  10. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  11. Nintendo Switch Sports*
  12. Gotham Knights
  13. Red Dead Redemption 2
  14. Horizon: Forbidden West
  15. The Last of Us: Part 2
  16. Animal Crossing: New Horizons*
  17. NBA 2K23
  18. LEGO Harry Potter Collection
  19. Minecraft: Nintendo Switch Edition*
  20. Splatoon 3*
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