Показаны 10 минут игрового процесса стратегии Inkulinati

Полем боя агрессивно настроенных зверушек выступают страницы манускрипта, а новые бойцы на них появляются благодаря художнику, рука которого дорисовывает героев во время игры.

Стилизованная стратегия появится в раннем доступе «этой зимой», что может означать как конец 2022, так и начало 2023 года, на PC, Xbox One и Xbox Series. А полноценный релиз состоится в том числе и на Nintendo Switch. К слову, сегодняшнего дня игроки смогут оценить демоверсию стратегии.