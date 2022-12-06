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1 час назад

Game Informer показал 10 минут игрового процесса стратегии Inkulinati

Игромания.ру

Журналисты Game Informer опубликовали десятиминутную видеозапись игрового процесса весьма оригинальной Inkulinati.Игра, выполненная в стилистике средневековых гравюр, представляет собой пошаговую стратегию, в которой игрок управляет «чернильным» отрядом антропоморфных животных.

Показаны 10 минут игрового процесса стратегии Inkulinati
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Полем боя агрессивно настроенных зверушек выступают страницы манускрипта, а новые бойцы на них появляются благодаря художнику, рука которого дорисовывает героев во время игры.

Стилизованная стратегия появится в раннем доступе «этой зимой», что может означать как конец 2022, так и начало 2023 года, на PC, Xbox One и Xbox Series. А полноценный релиз состоится в том числе и на Nintendo Switch. К слову, сегодняшнего дня игроки смогут оценить демоверсию стратегии.

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