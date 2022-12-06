Разработчики раскрыли подробности файтинга по League of Legends

Создатели условно-бесплатного файтинга Project L, события которого разворачиваются во вселенной League of Legends, выпустили видеодневник, в котором раскрыли новые подробности игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам исполнительного продюсера Тома Кэннона, команда уже внедрила в тестовую сборку игры анонсированного ещё в августе персонажа Иллаой. На момент анонса героиня представляла собой лишь набор идей и концептуальных зарисовок, но спустя четыре месяца её ранняя версия уже доступна для внутреннего тестирования. Авторы показали в ролике её способности, однако отметили, что 3D-модель Иллаой и её анимации могут подвергнуться изменениям в будущем.

Руководитель разработки Шон Ривера отметил, что помимо обычных возможностей перемещения, характерных для всех файтингов (ходьба, бег, прыжки), в Project L можно совершать длинные прыжки и суперпрыжки, а также отскоки. Последние игроки смогут объединять в цепочки, чтобы быстро преодолевать большие расстояния, пытаясь избежать урона от атак противников по площади.

Разработчики делают упор на лёгкость применения возможностей героев и способность игрока значительно увеличить разрушительную мощь атак, если грамотно комбинировать их с особенностями системы перемещения.

Авторы также рассказали, что изначально планировали Projeсt L как игру, в которой персонажи сражаются один на один, однако решили пересмотреть свой подход и добавить в неё тэг-систему, позволяющую вызывать заранее выбранного вспомогательного персонажа. Это не только даст возможность разнообразить игровой процесс различными связками способностей, но и заметно увеличит зрелищность поединков.