Фанаты Соника и Genshin Impact поссорились из-за The Game Awards

Завершилось пользовательское голосование «Выбор игроков» в рамках The Game Awards — победителя мы сможем узнать уже сегодня ночью. Напомним, что в последнем этапе за звание игры года по версии фанатов сражались Sonic Frontiers, Genshin Impact, Elden Ring, God of War: Ragnarok и Stray. И поклонники первых двух проектов устроили настоящую войну.

Фанатские лагеря ежа Соника и Genshin Impact успели обвинить друг друга в нечестном ходе голосования — накрутке ботов и взяточничестве. Одна сторона также указала на то, что у Sonic Frontiers самый низкий рейтинг на Metacritic среди других участников опроса, а другая — на то, что Genshin Impact вышла в 2020 году.

Кроме того, многие пользователи пожаловались на то, что сам опрос на сайте The Game Awards работал некорректно и не давал проголосовать за нужный проект.

На войну геймеров обратил внимание ведущий и организатор TGA Джефф Кили. Он назвал данную ситуацию одной из причин отсутствия 100-процентного фанатского голосования в основных категориях и пообещал разобраться в поступающих жалобах.Как отмечает издание Eurogamer, явные подтверждения обвинений во взяточничестве пока не были обнаружены. Самое «близкое» к этой схеме можно считать призыв голосовать к фанатам Соника, поступивший от сотрудника Sega, а также предположение, что аудитория Genshin Impact голосует за бесплатные крутки, как это было в прошлом году.