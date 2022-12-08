В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
16 минут назад

Фанаты Соника и Genshin Impact поссорились из-за голосования The Game Awards

Игромания.руиещё 3

Завершилось пользовательское голосование «Выбор игроков» в рамках The Game Awards — победителя мы сможем узнать уже сегодня ночью. Напомним, что в последнем этапе за звание игры года по версии фанатов сражались Sonic Frontiers, Genshin Impact, Elden Ring, God of War: Ragnarok и Stray. И поклонники первых двух проектов устроили настоящую войну.

Фанаты Соника и Genshin Impact поссорились из-за The Game Awards
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Фанатские лагеря ежа Соника и Genshin Impact успели обвинить друг друга в нечестном ходе голосования — накрутке ботов и взяточничестве. Одна сторона также указала на то, что у Sonic Frontiers самый низкий рейтинг на Metacritic среди других участников опроса, а другая — на то, что Genshin Impact вышла в 2020 году.

Кроме того, многие пользователи пожаловались на то, что сам опрос на сайте The Game Awards работал некорректно и не давал проголосовать за нужный проект.

На войну геймеров обратил внимание ведущий и организатор TGA Джефф Кили. Он назвал данную ситуацию одной из причин отсутствия 100-процентного фанатского голосования в основных категориях и пообещал разобраться в поступающих жалобах.Как отмечает издание Eurogamer, явные подтверждения обвинений во взяточничестве пока не были обнаружены. Самое «близкое» к этой схеме можно считать призыв голосовать к фанатам Соника, поступивший от сотрудника Sega, а также предположение, что аудитория Genshin Impact голосует за бесплатные крутки, как это было в прошлом году.

Кто в итоге победит в войне между Соником и «Геншином» — узнаем сегодня на шоу The Game Awards, начало которого запланировано на 3:30 МСК. Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube или Twitch. Кстати, в 2021 году пользователи назвали лучшей игрой Halo Infinite.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители