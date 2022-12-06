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1 час назад

Источник: сюжетное DLC для Horizon Forbidden West скоро представят и выпустят

Чемпионат.com

Журналист Том Хендерсон из издания Insider Gaming обратил внимание на публикацию инсайдера под ником The Snitch. Он выложил карту, на которой указал на Сан-Франциско, Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Так инсайдер намекнул на будущее DLC к Horizon Forbidden West.

Появились подробности о сюжетном DLC для Horizon Forbidden West
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно информации, дополнение получит название The Burning Shores, а его действие развернётся в трёх городах. В самом проекте The Burning Shores упоминается пару раз, поэтому в существовании дополнения нет сомнений. К тому же игроки, исследующие мир, двигаясь на юг, получили сообщения о том, что нужно «повернуть назад». Судя по всему, именно там и развернётся действие DLC.

Twitter

По данным Insider Gaming и Тома Хендерсона, дополнение к Horizon Forbidden West выйдет в апреле 2023 года. Когда состоится его анонс, неизвестно.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года для PS4 и PS5.

Игры,Том Хендерсон,
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