Представлены моды для обновленного «Ведьмака 3: Дикая Охота»

CD Projekt Red представила таблицу с популярными модами, которые будут совместимы с обновлённой версией «Ведьмака 3: Дикая Охота». Список может быть не на 100% точным.

При этом несколько популярных модификаций уже включены в обновлённую версию «Ведьмака 3». Среди них: World Map Fixes, The Witcher 3 HD Reworked Project, FCR3 - Immersion and Gameplay Tweaks и другие.

Сообщается, что моддеры смогут найти необходимую помощь и советы на форумах после релиза апдейта. Вместе с ним будет выпущена обновлённая версия Modkit.

Сыграть в версию «Ведьмака 3: Дикая Охота» для консолей текущего поколения можно будет уже 14 декабря. А здесь можно посмотреть сравнение некстген-версии «Ведьмака 3» с оригиналом, вышедшим в 2015 году.

Кстати, журналисты обратили внимание на то, что в обновлённой игре исправили небольшой момент, который уже давно стал для игроков одним из мемом. Речь идёт о ключе от комнаты Йеннифэр, который Геральт получает во время квеста «Пункт назначения: Скеллиге». Дело в том, что ключ в инвентаре имел пометку «обычный предмет» — это привело к шуточным спекуляциям фанатов о том, насколько «обычным» был этот ключ в контексте отношений героев.