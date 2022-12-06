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30 минут назад

CD Projekt Red рассказала о модах для некстген-версии «Ведьмака 3: Дикая Охота»

Игромания.ру

CD Projekt Red представила таблицу с популярными модами, которые будут совместимы с обновлённой версией «Ведьмака 3: Дикая Охота». Список может быть не на 100% точным.

Представлены моды для обновленного «Ведьмака 3: Дикая Охота»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом несколько популярных модификаций уже включены в обновлённую версию «Ведьмака 3». Среди них: World Map Fixes, The Witcher 3 HD Reworked Project, FCR3 - Immersion and Gameplay Tweaks и другие.

Сообщается, что моддеры смогут найти необходимую помощь и советы на форумах после релиза апдейта. Вместе с ним будет выпущена обновлённая версия Modkit.

Сыграть в версию «Ведьмака 3: Дикая Охота» для консолей текущего поколения можно будет уже 14 декабря. А здесь можно посмотреть сравнение некстген-версии «Ведьмака 3» с оригиналом, вышедшим в 2015 году.

Кстати, журналисты обратили внимание на то, что в обновлённой игре исправили небольшой момент, который уже давно стал для игроков одним из мемом. Речь идёт о ключе от комнаты Йеннифэр, который Геральт получает во время квеста «Пункт назначения: Скеллиге». Дело в том, что ключ в инвентаре имел пометку «обычный предмет» — это привело к шуточным спекуляциям фанатов о том, насколько «обычным» был этот ключ в контексте отношений героев.

В некстген-версии игры ключ попадает в категорию «Предметы-реликты», которая превосходит обычные предметы и уступает в ценности только предметам из комплектов. Изменение подтвердила сама CD Projekt Red.

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