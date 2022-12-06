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37 минут назад

Белла Рамзи рассказала о главном «достижении» Элли из The Last of Us

Игромания.ру

Фанаты обратили внимание на комментарий Беллы Рамзи про Элли, роль которой она исполняет в экранизации The Last of Us от HBO.

Белла Рамзи рассказала о главном «достижении» Элли из The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В рамках ответов на вопросы актриса заметила, что её героиня больше всего хочет развеселить Джоэля, чтобы увидеть его смех. Судя по всему, она подразумевала то, что вызвать улыбку у мрачного героя не так-то и просто — и поэтому Элли считает это своим «величайшим достижением».

Часть игроков в сети отметила, что Рамзи верно поняла своего персонажа, а заодно они добавили, что такой ответ актрисы вызывал эмоциональную реакцию у них самих. Некоторым, впрочем, ответ не понравился, поскольку перед героиней стоят и другие важные цели в истории.

Недавно у зрителей была возможность ещё раз взглянуть на Рамзи в образе Элли, поскольку на днях как раз появился свежий трейлер экранизации. Премьера сериала намечена на 15 января 2023 года, автором телеадаптации выступил Крэйг Мэйзин («Чернобыль»).

В ролике, кстати, заметили исполнителей ролей Джоэля и Элли из игры — в шоу Трой Бэйкер и Эшли Джонсон, правда, играют уже другие партии.

Игры,Трой Бэйкер,Эшли Джонсон,
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