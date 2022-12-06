Проблемы Microsoft: Xbox отстает от PlayStation и Nintendo Switch

Брэд Смит, президент и главный юрист Microsoft, дал комментарий The Wall Street Journal со своим мнением по поводу сделки с Activision Blizzard.

По словам Смита, предполагаемая блокировка сделки, к которой может прийти Федеральная торговая комиссия США, нанесёт удар по конкуренции, потребителям и разработчикам игр.Сама Microsoft сталкивается с огромными проблемами в индустрии, где доминируют Sony PlayStation и Nintendo Switch. Также у компании нет значимого присутствия на рынке мобильных развлечений, где значительная часть доходов поступает в Google и Apple.

Поглощение Activision Blizzard поможет Microsoft противостоять конкурентам за счёт инноваций, которые принесут пользу потребителям. Речь идёт о подписке на облачный игровой сервис, который позволяет играть в различные игры на нескольких устройствах по разумной цене. Такой вариант также помогает разработчикам, позволяя им охватывать более широкую аудиторию.

Activision Blizzard поможет Microsoft набрать подписчиков на сервис, пополнив её библиотеку Candy Crush, World of Warcraft, Call of Duty и другими популярными проектами для мобильных устройств, PC и консолей.

Смит отметил тот факт, что Sony выступает самым активным противником сделки, боясь потерять Call of Duty. Он также подтвердил, что гипотетическая эксклюзивность франшизы для Xbox просто «невыгодна» и то, что Microsoft предлагала Sony контракт на 10 лет по поводу релиза CoD на платформах PlayStation.

Смит объявил, что компания готова предоставить аналогичные обязательства другим платформам и сделать их юридически обязательными для регуляторов США, Великобритании и Европейского союза.