Актер из «Очень странных дел» принял участие в создании хоррор-игры

Актёр Дэвид Харбор («Очень странные дела») рассказал, что принял участие в создании некой хоррор-игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По его словам, она выйдет в следующем году, а ещё в ней должна появиться Джоди Комер («Главный герой»). Дополнительных деталей проекта Харбор не раскрыл, но фанаты уже начали предлагать свои варианты в сети. Среди них упоминали Alan Wake 2 и потенциальное продолжение антологии Dark Pictures.

Кроме того, актёр признался, что хотел бы исполнить роль в новой части God of War. В недавней Ragnarok роль Одина сыграл его друг Ричард Шифф, а Харбор остался впечатлён проектом и похвалил подход Кори Барлога ко вселенной, который тот применил ещё в игре 2018 года.

Ещё Харбор оценил Cyberpunk 2077, назвав её «чертовски креативной и детализированной» — а вот триквелом «Ведьмака» актёр не проникся, как и, кстати, серией Dark Souls. Эти проекты показались ему несколько сложными.