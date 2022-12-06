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31 минуту назад

Фанат подарил стримерше Amouranth новый iPhone, $70 тысяч и оружие для самозащиты

Газета.Ru

Стримерша Amouranth в ходе одной из трансляций на Twitch распаковала подарок анонимного поклонника, в котором обнаружила крупную сумму денег, iPhone 14 Pro и электрошокер.

Фанат подарил стримерше новый iPhone и 4 млн рублей
Фото: Скриншот Скриншот

Изначально стримерша подумала, что это розыгрыш какого-то видеоблогера, и даже показала деньги на камеру, чтобы зрители могли могли подтвердить подлинность валюты.

Кроме подарков в коробке девушка также обнаружила письмо, в котором говорится, что поклонник оплатил услуги телохранителей, которым Amouranth может позвонить в любое время. Также в записке к подарку фанат предложил девушке выйти за него замуж.

В сети предположили, что анонимным фанатом стримерши является самый популярный блогер на YouTube — MrBeast.

Кейтлин Amouranth Сарагуса является одной из самых популярных стримерш на площадке для проведения прямых трансляций Twitch с более 6 млн подписчиков.

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