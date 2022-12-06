Юный россиянин устроил погром в квартире проиграв в компьютерной игре

Влияние компьютерных игр на неокрепшие умы детей — вопрос дискуссионный. Кто-то называет их абсолютным злом и винит во всех бедах, другие не видят в них никакой реальной опасности. Тем не менее случаи, когда детей заносило после игрушек, бывают. Очередной случился в Петрозаводске. Местный геймер 13 лет наигрался в игрушки и разгромил квартиру.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Об инциденте рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Правда, почему подросток вдруг психанул и точно ли виновата только компьютерная игра, пока неизвестно. В причинах внезапной агрессии юноши разбираются оперативные службы, уточнил чиновник.

Мэр не стал однозначно винить во всём только игрушки. При этом он отметил, что и школы, и всякие кружки и секции много делают, чтобы детское развлечение компьютерными играми не перерастало в зависимость.

«Но порой этого недостаточно. Проводите время со своими детьми!» — заключил Любарский.

Как говорится, если вашего ребёнка воспитывает телевизор — это не проблема телевизора.

Кстати, о том, что проблему подростковой агрессии не решить табу на компьютерные игры, говорила даже (вы не поверите!) глава

«Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая нередко выступает за всякого рода запреты. По её словам, проблема гораздо глубже, она «системная и состоит и в воспитании детей, и образовании, и в том обществе, в котором он вращается».

С ней согласны и психологи. Они говорят, что отучить детей от чрезмерного увлечения гаджетами и погружения в виртуальный мир можно в первую очередь собственным примером.