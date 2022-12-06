Названа причина отсутствия в Cyberpunk 2077 мультиплеера

Филипп Вебер, старший квест-дизайнер Cyberpunk 2077, рассказал изданию Eurogamer о том, почему игра не получила мультиплеер. По его словам, приоритеты пришлось пересмотреть после проблемного релиза.

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Разработчики приняли решение не разбрасывать силы и заняться основной игрой, чтобы привести её в действительно хорошее состояние. Вебер признался, что с Cyberpunk 2077 команда хотела делать много вещей одновременно, но от такого плана в итоге пришлось отказаться.

Напомним, что сначала CD Projekt Red хотела добавить мультиплеер в саму игру. Затем она планировала выпустить его в виде отдельного многопользовательского AAA-проекта. Теперь компания хочет создать специальную технологию, которая поможет добавить онлайн во все её франшизы.

В 2023 году CD Projekt Red выпустит Cyberpunk 2077 в версии Game of the Year и будет продавать её по «полной цене». Но до этого игра должна получить дополнение «Призрачная свобода».