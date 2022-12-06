Названа причина отсутствия в Cyberpunk 2077 мультиплеера

Филипп Вебер, старший квест-дизайнер Cyberpunk 2077, рассказал изданию Eurogamer о том, почему игра не получила мультиплеер. По его словам, приоритеты пришлось пересмотреть после проблемного релиза.
Разработчики приняли решение не разбрасывать силы и заняться основной игрой, чтобы привести её в действительно хорошее состояние. Вебер признался, что с Cyberpunk 2077 команда хотела делать много вещей одновременно, но от такого плана в итоге пришлось отказаться.
Напомним, что сначала CD Projekt Red хотела добавить мультиплеер в саму игру. Затем она планировала выпустить его в виде отдельного многопользовательского AAA-проекта. Теперь компания хочет создать специальную технологию, которая поможет добавить онлайн во все её франшизы.
В 2023 году CD Projekt Red выпустит Cyberpunk 2077 в версии Game of the Year и будет продавать её по «полной цене». Но до этого игра должна получить дополнение «Призрачная свобода».
В настоящее время Филипп Вебер является сценаристом новой игры по «Ведьмаку» под кодовым названием Polaris, которую придётся ждать ещё как минимум три года. Геймдиректором проекта стал Себастьян Калемба, бывший глава отдела анимации в CD Projekt Red, работавший над «Ведьмаком 3: Дикая Охота» и Cyberpunk 2077.