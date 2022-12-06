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23 минуты назад

Детали второго сезона Modern Warfare 2 и Warzone 2 просочились в сеть

ITZine.ru

Детали и иллюстрации для второго сезона Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2, по-видимому, утекли в сеть. Согласно What If Gaming, второй сезон контента для последних игр Call of Duty будет запущен в феврале 2023 года.

В Сеть просочились детали второго сезона Warzone
Фото: ActivisionActivision

Сообщается, что в нем будет многопользовательский Castle, который изначально был включен в Call of Duty World at War, а также был переработан для прошлогодней Call of Duty Vanguard. Он также будет включать в себя возвращение Ронина, который изначально был выпущен для Call of Duty: Modern Warfare в 2020 году.

Modern Warfare 2 была выпущена 28 октября, а ее первый сезон live-контента был запущен вместе с Warzone 2 16 ноября.

Обновление первого сезона Reloaded запланировано на 14 декабря. Оно будет включать в себя еще одну возвращающуюся многопользовательскую карту, первое обновление после запуска Warzone 2 и первый эпизод рейдов Special Ops. Продолжая историю кампании Modern Warfare 2, рейды представляют собой совместные испытания для трех игроков, сочетающие скрытность, напряженные бои и решение головоломок.

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