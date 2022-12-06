В Сеть просочились детали второго сезона Warzone

Детали и иллюстрации для второго сезона Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2, по-видимому, утекли в сеть. Согласно What If Gaming, второй сезон контента для последних игр Call of Duty будет запущен в феврале 2023 года.

Фото: Activision Activision

Сообщается, что в нем будет многопользовательский Castle, который изначально был включен в Call of Duty World at War, а также был переработан для прошлогодней Call of Duty Vanguard. Он также будет включать в себя возвращение Ронина, который изначально был выпущен для Call of Duty: Modern Warfare в 2020 году.

Modern Warfare 2 была выпущена 28 октября, а ее первый сезон live-контента был запущен вместе с Warzone 2 16 ноября.