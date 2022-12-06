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43 минуты назад

Microsoft подняла цены на новые игры для Xbox

Чемпионат.comиещё 2

Microsoft объявила о повышении на свои новые игры до $ 70 (ранее они продавались за $ 60). Оно затронет именно новинки, разрабатываемые специально для Xbox Series — то есть Forza Motorsport, Redfall и Starfield будут продавать по увеличенной цене. Как отметили в Microsoft, повышенный ценник отражает сложность разработки новых проектов, и напомнили, что все проекты будут доступны в сервисе Game Pass с первого дня.

Microsoft подняла цены на новые игры для Xbox
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новая цена отражает содержание, масштаб и техническую сложность наших игр. Как и все проекты, разработанные нашими командами в Xbox, они также будут доступны в Game Pass в день релиза.

Ранее цены на новинки до $ 70 подняли уже Sony, Microsoft и Ubisoft, аргументируя это тем, что стоимость разработки выросла. Сразу же после этого компании столкнулись с резкой критикой сообщества.

Глава Xbox Фил Спенсер ранее заявлял, что рано или поздно Microsoft придётся поднять цены на продукцию компании. Однако он упоминал именно консоли, а не игры.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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