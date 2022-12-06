Microsoft подняла цены на новые игры для Xbox

Microsoft объявила о повышении на свои новые игры до $ 70 (ранее они продавались за $ 60). Оно затронет именно новинки, разрабатываемые специально для Xbox Series — то есть Forza Motorsport, Redfall и Starfield будут продавать по увеличенной цене. Как отметили в Microsoft, повышенный ценник отражает сложность разработки новых проектов, и напомнили, что все проекты будут доступны в сервисе Game Pass с первого дня.