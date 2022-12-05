Журналисты сравнили «Ведьмака 3» с обновленной версией

Близится релиз обновлённой версии ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». И ряд игровых изданий уже познакомился с улучшенным вариантом и показал сравнения с оригиналом, а также рассказал о впечатлениях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что некст-ген версия получит поддержку технологий масштабирования и глобального освещения, теней, затенения и отражений с применением трассировки лучей. Вдобавок появится профиль настройки графики «Ультра+», в котором увеличена дальность прорисовки, повышено качество текстур и густота листвы, а также детализация персонажей.

В преддверии выпуска патча журналистов пригласили в офис CD Projekt Red, где им показали новую версию The Witcher 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X. Им дали протестировать режимы трассировки лучей и проверить режим 60 FPS в разных локациях игры: для этого разработчики приготовили подборку сохранений. Как отметили журналисты, разница не сразу становится очевидной, но в сравнении с оригиналом сразу заметно, что окружение выглядит более живым и богатым деталями, цвета смелее, а сам мир — глубже и правдоподобнее.