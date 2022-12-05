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41 минуту назад

Звёзда «Уэнсдей» Дженна Ортега обожает Apex Legends, но кое-что её бесит

Чемпионат.com

Весь интернет сейчас обсуждает сериал «Уэнсдей», в котором главную роль исполнила Дженна Ортега. До выхода шоу актриса, конечно, играла в других проектах, но настоящую известность она получила совсем недавно.

Звезда «Уэнсдей» Ортега назвала нелюбимого персонажа Apex Legends
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дженна Ортега пообщалась с журналом GQ и сообщила, что ей очень нравится играть в королевскую битву Apex Legends. Актриса проводит за игрой много времени, но кое-что ей в тайтле совсем не нравится. Если точнее, то речь о персонаже.

В игре есть нечестная легенда Сиар, и с ним Respawn, кажется, ничего не собирается делать. Он портит всё мастерство в игре.

Сиар действительно мощный персонаж тайтла, способности которого направлены на вычисление местоположения противника и его быструю ликвидацию. Сиара не любят многие фанаты королевской битвы. А теперь к ним присоединилась и Ортега.

Игры,Дженна Ортега,
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