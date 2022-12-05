Авторы Sniper Elite 5 поделились статистикой по игре

Авторы снайперского экшена Sniper Elite 5 поделились статистикой по игре, раскрыв различные детали и достижения игроков, включая способы устранения врагов:
Кроме того, отдельно отметили число и способы убийства Гитлера, с которым можно разобраться в одном из DLC. В среднем его устраняли по 2 раза в минуту, а общий показатель добрался до 542 тысяч попаданий.
Чаще всего его убивали с помощью огнестрельного оружия, на втором месте — атака в ближнем бою, а на третьем — взрыв. Некоторым удалось устранить цель с помощью элементов окружения и яда.
Релиз самой Sniper Elite 5 состоялся 26 мая на PlayStation, Xbox и PC, причём проект стал и частью Xbox Game Pass.