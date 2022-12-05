Авторы Sniper Elite 5 поделились статистикой по игре

Авторы снайперского экшена Sniper Elite 5 поделились статистикой по игре, раскрыв различные детали и достижения игроков, включая способы устранения врагов:

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Проект оценило 5 млн пользователей;

Всего было проведено 7 млн вторжений;

Число убитых AI-противников — 1,3 млрд;

392 млн попаданий в голову, 30 млн — в сердце, 74 млн — в глаз, а ещё 10 млн человек прицельно выстрелили врагам по гениталиям.

Кроме того, отдельно отметили число и способы убийства Гитлера, с которым можно разобраться в одном из DLC. В среднем его устраняли по 2 раза в минуту, а общий показатель добрался до 542 тысяч попаданий.

Чаще всего его убивали с помощью огнестрельного оружия, на втором месте — атака в ближнем бою, а на третьем — взрыв. Некоторым удалось устранить цель с помощью элементов окружения и яда.