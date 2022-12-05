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43 минуты назад

«Гитлера убили 542 тысячи раз»: авторы Sniper Elite 5 поделились статистикой

Игромания.ру

Авторы снайперского экшена Sniper Elite 5 поделились статистикой по игре, раскрыв различные детали и достижения игроков, включая способы устранения врагов:

Авторы Sniper Elite 5 поделились статистикой по игре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
  • Проект оценило 5 млн пользователей;
  • Всего было проведено 7 млн вторжений;
  • Число убитых AI-противников — 1,3 млрд;
  • 392 млн попаданий в голову, 30 млн — в сердце, 74 млн — в глаз, а ещё 10 млн человек прицельно выстрелили врагам по гениталиям.

Кроме того, отдельно отметили число и способы убийства Гитлера, с которым можно разобраться в одном из DLC. В среднем его устраняли по 2 раза в минуту, а общий показатель добрался до 542 тысяч попаданий.

Чаще всего его убивали с помощью огнестрельного оружия, на втором месте — атака в ближнем бою, а на третьем — взрыв. Некоторым удалось устранить цель с помощью элементов окружения и яда.

Релиз самой Sniper Elite 5 состоялся 26 мая на PlayStation, Xbox и PC, причём проект стал и частью Xbox Game Pass.

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