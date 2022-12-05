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1 час назад

Новый остров, мотоцикл, «Ведьмак» и другие подробности нового сезона Fortnite

Игромания.ру

Создатели Fortnite рассказали о всех нововведениях первого сезона четвёртой главы, который уже стартовал. Собрали подробности ниже:

Новый остров и «Ведьмак»: чего ждать в новом сезоне Fortnite
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • новый остров со следующими областями: Цитадель, Золотой замок, Брутальный бастион, Поля помешательства и Каменный карьер, на котором можно добыть кинетическую руду;
  • двухколёсный Trail Thrasher — мотоцикл, на котором можно выполнять трюки и пользоваться оружием;
  • снежный ком для передвижения;
  • скорое появление несокрушимого Халка в магазине предметов;
  • улучшения реальности, которые можно выбирать по ходу матча и сочетать между собой для получения идеальной комбинации;
  • столкнувшись во время спринта с преградой, игрок может забраться на неё или перепрыгнуть;
  • пополнение боевого арсенала новым оружием: винтовка, стреляющая баллистическими клинками, дробовик с умеренными дальнобойностью и уроном, автомат с красным точечным прицелом, пистолет-пулемёт с двойным магазином, тактический пистолет и ударный молот;
  • новые лечебные предметы: бодрящие ягоды и нектар, а также небесные медузы;
  • в специальных горячих точках находятся летающие дроны с редким оружием — стреляйте по ним и собирайте добычу;
  • отряды могут захватывать земли на точках захвата;
  • покупатели сезонного боевого пропуска сразу получают «Спутницу» Селену. Повышение уровня откроет доступ к следующим экипировкам:

полный адреналина полуночник — Массай;

абсолютный кошмар для ваших врагов — Палач рока;

жестокая бунтарка — Дасти;

одарённым видением — Незуми;

участницы Клуба высоких ставок — Алая Аони и Хэлси;

владыка империи — Вечный;

известный охотник на чудовищ — Геральт из Ривии.

Также разработчики предлагают оценить технологии нового поколения в «Королевская битва» Fortnite на базе Unreal Engine 5.1. Nanite, Lumen, виртуальные карты теней и временное сверхвысокое разрешение уже доступны в игре на PlayStation 5, Xbox Series, PC и в облачных сервисах.

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