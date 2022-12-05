Новый остров и «Ведьмак»: чего ждать в новом сезоне Fortnite

Создатели Fortnite рассказали о всех нововведениях первого сезона четвёртой главы, который уже стартовал. Собрали подробности ниже:
Фото: Игромания.руИгромания.ру
- новый остров со следующими областями: Цитадель, Золотой замок, Брутальный бастион, Поля помешательства и Каменный карьер, на котором можно добыть кинетическую руду;
- двухколёсный Trail Thrasher — мотоцикл, на котором можно выполнять трюки и пользоваться оружием;
- снежный ком для передвижения;
- скорое появление несокрушимого Халка в магазине предметов;
- улучшения реальности, которые можно выбирать по ходу матча и сочетать между собой для получения идеальной комбинации;
- столкнувшись во время спринта с преградой, игрок может забраться на неё или перепрыгнуть;
- пополнение боевого арсенала новым оружием: винтовка, стреляющая баллистическими клинками, дробовик с умеренными дальнобойностью и уроном, автомат с красным точечным прицелом, пистолет-пулемёт с двойным магазином, тактический пистолет и ударный молот;
- новые лечебные предметы: бодрящие ягоды и нектар, а также небесные медузы;
- в специальных горячих точках находятся летающие дроны с редким оружием — стреляйте по ним и собирайте добычу;
- отряды могут захватывать земли на точках захвата;
- покупатели сезонного боевого пропуска сразу получают «Спутницу» Селену. Повышение уровня откроет доступ к следующим экипировкам:
полный адреналина полуночник — Массай;
абсолютный кошмар для ваших врагов — Палач рока;
жестокая бунтарка — Дасти;
одарённым видением — Незуми;
участницы Клуба высоких ставок — Алая Аони и Хэлси;
владыка империи — Вечный;
известный охотник на чудовищ — Геральт из Ривии.
Также разработчики предлагают оценить технологии нового поколения в «Королевская битва» Fortnite на базе Unreal Engine 5.1. Nanite, Lumen, виртуальные карты теней и временное сверхвысокое разрешение уже доступны в игре на PlayStation 5, Xbox Series, PC и в облачных сервисах.