Новый остров и «Ведьмак»: чего ждать в новом сезоне Fortnite

Создатели Fortnite рассказали о всех нововведениях первого сезона четвёртой главы, который уже стартовал. Собрали подробности ниже:

Также разработчики предлагают оценить технологии нового поколения в «Королевская битва» Fortnite на базе Unreal Engine 5.1. Nanite, Lumen, виртуальные карты теней и временное сверхвысокое разрешение уже доступны в игре на PlayStation 5, Xbox Series, PC и в облачных сервисах.