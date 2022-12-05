Need for Speed Unbound проваливается в продажах

Издание GamesIndustry.biz поделилось свежими данными чарта продаж розницы Великобритании. Первое место продолжает удерживать FIFA 23, а следом идёт Call of Duty: Modern Warfare II — вторую неделю подряд. Закрывает тройку God of War: Ragnarok, поднявшаяся в чарте с пятой строчки.

Говоря о новинках месяца, в топ-10 попала одна только The Callisto Protocol, дебютировав на шестом месте. 74% проданных физических копий пришлось на PS5. Сообщается, что стартовые продажи нового IP оказались лучше, чем у других известных серий, вышедших в этом году, вроде Dying Light 2 (на 17% ниже), Saints Row и Gotham Knights.

Need for Speed Unbound не смогла попасть в топ-10 чарта, очутившись на 17-ой строчке. Для франшизы это плохой старт — в Великобритании она всегда была десятым по величине игровым IP. Продажи новинки оказались на 64% меньше, чем у Need for Speed Heat, вышедшей в 2019 году. 78% проданных физических копий пришлось на PS5.

Marvel's Midnight Suns, ещё одна новинка месяца, находится на 26-м месте в чарте. PC-версия игры не доступна в рознице, поэтому стоит дождаться данных о продажах в цифре, чтобы судить об успехах тайтла.

Розничный чарт Великобритании с 27 ноября по 3 декабря

(в скобках указано место неделей ранее)