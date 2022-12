Need for Speed Unbound проваливается в продажах

Издание GamesIndustry.biz поделилось свежими данными чарта продаж розницы Великобритании . Первое место продолжает удерживать FIFA 23, а следом идёт Call of Duty: Modern Warfare II — вторую неделю подряд. Закрывает тройку God of War: Ragnarok, поднявшаяся в чарте с пятой строчки.

Need for Speed Unbound не смогла попасть в топ-10 чарта, очутившись на 17-ой строчке. Для франшизы это плохой старт — в Великобритании она всегда была десятым по величине игровым IP. Продажи новинки оказались на 64% меньше, чем у Need for Speed Heat, вышедшей в 2019 году. 78% проданных физических копий пришлось на PS5.