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23 минуты назад

Need for Speed Unbound показала плохой старт в рознице Великобритании

Игромания.ру

Издание GamesIndustry.biz поделилось свежими данными чарта продаж розницы Великобритании. Первое место продолжает удерживать FIFA 23, а следом идёт Call of Duty: Modern Warfare II — вторую неделю подряд. Закрывает тройку God of War: Ragnarok, поднявшаяся в чарте с пятой строчки.

Need for Speed Unbound проваливается в продажах
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Говоря о новинках месяца, в топ-10 попала одна только The Callisto Protocol, дебютировав на шестом месте. 74% проданных физических копий пришлось на PS5. Сообщается, что стартовые продажи нового IP оказались лучше, чем у других известных серий, вышедших в этом году, вроде Dying Light 2 (на 17% ниже), Saints Row и Gotham Knights.

Need for Speed Unbound не смогла попасть в топ-10 чарта, очутившись на 17-ой строчке. Для франшизы это плохой старт — в Великобритании она всегда была десятым по величине игровым IP. Продажи новинки оказались на 64% меньше, чем у Need for Speed Heat, вышедшей в 2019 году. 78% проданных физических копий пришлось на PS5.

Marvel's Midnight Suns, ещё одна новинка месяца, находится на 26-м месте в чарте. PC-версия игры не доступна в рознице, поэтому стоит дождаться данных о продажах в цифре, чтобы судить об успехах тайтла.

Розничный чарт Великобритании с 27 ноября по 3 декабря

(в скобках указано место неделей ранее)

  1. FIFA 23 (1)
  2. Call of Duty: Modern Warfare II (2)
  3. God of War: Ragnarok (5)
  4. Mario Kart 8: Deluxe (4)
  5. Pokemon Violet (4)
  6. The Callisto Protocol (новинка)
  7. Pokemon Scarlet (6)
  8. Nintendo Switch Sports (8)
  9. Sonic Frontiers (7)
  10. Animal Crossing: New Horizons (15)
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