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8 минут назад

Слух: Konami делает ремейк Metal Gear Solid — он станет эксклюзивом PS5

Игромания.ру

По данным испанского издания Areajugones, которое ссылается на анонимные источники, Konami занимается разработкой ремейка первой Metal Gear Solid и планирует сделать его эксклюзивом для PlayStation 5.

Konami делает ремейк Metal Gear Solid
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что игра якобы находится в производстве уже несколько лет, а официальный анонс может состояться довольно скоро, но необязательно на грядущей The Game Awards.

В прошлом Areajugones уже делилось слухами, которые затем оказывались правдой — вроде подборок PS Plus или выпуска DualSense разных цветов. Однако в этот раз издание отмечает, что данный слух о ремейке MGS стоит воспринимать именно как слух. При этом сам автор оригинальной новости не верит в его реальность.

Напомним, что в 2021 году о возможном производстве ремейка первой части рассказал Дэвид Хейтер, оригинальный «голос Снейка» в играх Metal Gear Solid.

Игры,Дэвид Хейтер,
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