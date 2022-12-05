Konami делает ремейк Metal Gear Solid

По данным испанского издания Areajugones, которое ссылается на анонимные источники, Konami занимается разработкой ремейка первой Metal Gear Solid и планирует сделать его эксклюзивом для PlayStation 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что игра якобы находится в производстве уже несколько лет, а официальный анонс может состояться довольно скоро, но необязательно на грядущей The Game Awards.

В прошлом Areajugones уже делилось слухами, которые затем оказывались правдой — вроде подборок PS Plus или выпуска DualSense разных цветов. Однако в этот раз издание отмечает, что данный слух о ремейке MGS стоит воспринимать именно как слух. При этом сам автор оригинальной новости не верит в его реальность.