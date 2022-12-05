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1 час назад

Авторы The Callisto Protocol улучшили производительность игры на консолях

Чемпионат.com

Авторы The Callisto Protocol сейчас активно улучшают производительность проекта на различных платформах. Меньше всего повезло ПК-версии тайтла, поскольку её техническое состояние оказалось самым плохим. На консолях дела лучше, но свои проблемы тоже есть.

Улучшена производительность The Callisto Protocol на консолях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики хоррора из Striking Distance выпустили патч для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Апдейт увеличивает количество FPS и исправляет различные проблемы, включая вылеты. Авторы также поблагодарили игроков за понимание.

Мы прислушиваемся к фанатам и усердно работаем над исправлениями различных ошибок. Спасибо вам за понимание и терпение.

The Callisto Protocol — хоррор от создателя Dead Space Глена Скофилда. В игре нужно взять на себя роль Джейкоба Ли и выбраться из тюрьмы, наполненной жуткими существами.

Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Switch.

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